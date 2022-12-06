انت الان تتابع خبر الأرصاد تحدد مناطق هطول الأمطار اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022: اعرف مصير سكنك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، على محافظات جمهورية مصر العربية، موضحة أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة من اليوم بالإضافة إلي شبورة مائية على الطريق الرئيسية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والسواحل الشمالية.وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم سوف تكون معتدلة القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحارة جنوب سيناء وحنوب الصعيد في ساعات النهار، أما ساعات الليل فيسود طقس مائل البرودة على كافة أنحاء البلاد.

أماكن هطول الأمطار اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022:

وأشارت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تصل إلي 30% على كلا من :

1- السواحل الشمالية الغربية “مطروح، السلوم، الحمام، العملين”

2- السواحل الشمالية الشرقية “بورسعيد ورفح”.

3- وسط سيناء.