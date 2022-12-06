لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي... إصلاح عيب خلقي في الخلايا العصبية بالقولون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - نجح الفريق الطبي المتميز بقسم جراحة الأطفال بالمجمع الطبي بالإسماعيلية من إصلاح عيب خلقي في الخلايا العصبية بالقولون لطفلة لم يتجاوز عمرها 3سنوات.

تم تشخيص الحالة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية (مرض هيرشسبرونج_ hirschsprung disease )، ومن ثم تم حجز الطفلة وتحضيرها علي مدار أسبوع لإجراء الجراحة حيث قام الفريق الطبي بقسم جراحة الأطفال باستئصال جزء من القولون، وذلك خلال جراحة استمرت لمدة تجاوزت 7 ساعات خرجت بعدها الطفلة إلي قسم العناية المركزة للأطفال، وحالة الطفلة مستقرة الآن.

تعتبر مثل هذه الجراحة من الجراحات الكبيرة والنادرة والتي تتراوح تكلفتها في القطاع الخاص ما بين 50 - 100ألف جنيه بينما لم يساهم فيها المنتفع بنسبة تتخطى 390 جنيه فقط.

شارك في الجراحة فريق طبي متميز ضم كلا من:-

د. محمد صابر _استشاري جراحة الأطفال

د. نادر أحمد عبد الموجود_ اخصائي جراحة الأطفال

وبمشاركة كل من:-

د. حلمي زكريا_ استشاري التخدير

د/ أحمد عادل_ اخصائي التخدير

وذلك تحت إشراف:-

أ.د. كرم الصايم أحمد _ أستاذ واستشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال

د. أسامة الوحلان _ العناية المركزة للأطفال

وذلك بمعاونة فريق التمريض المتميز الذي ضم كلًا من:-

أ/ محمد السيد

أ/ أميرة رفعت