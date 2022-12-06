مؤسسة حياة كريمة و كلية الإعلام بجامعة بني سويف ينظمان ندوة تعريفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة بني سويف ندوة تعريفية للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات.

تم ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، والعقيد زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة، أ/ محمد المصري المنسق الميداني لمؤسسة حياة كريمة، أ/عمرو عمارة المنسق الميداني لمؤسسة حياة كريمة، د/ نسرين حسام المدين وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة قامت خلال الفترة الماضية بالمشاركة في المبادرة وذلك تفعيلا لدورها في خدمة المجتمع، من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج المجاني للمرضي، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة لديها إمكانيات وتخصصات تؤهلها للمشاركة في كافة مجالات المبادرة من خلال المستشفيات الجامعية، وورش التعليم الصناعي، وكليات الإعلام وعلوم ذوي الاحتياجات، حيث دعي الطلاب بالمشاركة والتطوع في هذه المبادرة.

ورحب الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام بمسئولي مؤسسة حياة كريمة داخل الكلية موجهاً الشكر إلى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنجازات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من بينهم محافظة بني سويف وما نشاهده على أرض الواقع من تنفيذ لكافة المشروعات المختلفة.

وقام مسئولو مؤسسة حياة كريمة باستعراض جهود المبادرة خلال المرحلة الأولى داخل المحافظة والتي عملت على توفير الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وإنشاء نقاط الإسعاف والمطافئ، وذلك إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة داخل المحافظة.