سفراء أمريكا اللاتينية يزورون قناة السويس: نتطلع للتعاون مع الهيئة

جدة - نرمين السيد - زار السفير حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية برفقة 11 سفيرًا وقائما بأعمال دول أمريكا اللاتينية، هيئة قناة السويس فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية لاطلاع السفراء المعتمدين على فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





واستعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الزيارة، جهود الدولة المصرية فى تطوير وتوسيع القناة، والتى تعد المجرى الملاحى الأهم عالمياً، مشيراَ إلى أن قناة السويس الجديدة قد نجحت فى مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليار دولار سنويا، كما استعرض فرص التعاون الواعدة مع دول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن مشروعات الأنفاق التى تربط بين ضفتى القناة.

وقام السفير فهمى باستعراض أبرز محاور استراتيجية التقارب مع دول أمريكا اللاتينية، ولا سيما تركيز وزارة الخارجية على رفع معدلات التبادل التجارى وزيادة برامج التعاون مع دول أمريكا اللاتينية.

وتوجه سفير المكسيكى وعميد السلك الدبلوماسى اللاتينى بالشكر إلى هيئة قناة السويس على حسن الاستقبال، معربا عن تطلع الدول اللاتينية للتعاون مع الهيئة ولا سيما فى ضوء الاتفاق الأخير بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنطقة كولون الاقتصادية فى بنما.