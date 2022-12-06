غدا.. صلوات تجنيز أسقف المنصورة

جدة - نرمين السيد - وأقيم قداسًا صباح اليوم بحضور الجثمان فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة. وتوفى الأنبا داود أسقف المنصورة، صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ66 عاما، وسط خدمة أسقفية زادت عن 20 سنة، ونعاه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة.

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