وزير السياحة الأردنى: نجاح مصر فى تنظيم COP27  إنجاز للدول العربية

وقال الفايز - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- إن تنظيم مثل هذا الحدث العالمى وبهذه القوة والتميز، يدل على الكفاءات العالية التى تتمتع بها مصر والعالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بقدرة مصر على تنظيم أول حدث عالمى بهذا الحجم فى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى بشكل عام.
وأضاف أن ما يحدث من تغيرات مناخية يعود السبب فيها إلى الدول العظمى وليس دول المنطقة وإفريقيا، مشيرًا إلى أنه ورغم ذلك نحن معنيون بتقديم جزء من الحلول للتصدى لتلك التغيرات المناخية.
واعتبر أن السياحة الاستشفائية والعلاجية جزء من الحل الذى نقدمه للعالم؛ لمواجهة التحديات المناخية، مشددا على أن مؤتمر المناخ كانت له توصيات مهمة فى هذا الشأن، ويجب العمل على تنفيذها.
وحول التعاون المصرى الأردنى فى قطاع السياحة العلاجية.. نوه وزير السياحة والآثار الأردنى نايف حميدى الفايز إلى أن هناك مساعى من أجل الاستفادة والتعاون بين القاهرة وعمان فى هذا القطاع، وخصوصا وأن البلدين لديهما من الإمكانيات، ما يجعلهما مصدرا للعالم فى هذا الشأن.
وقال الفايز إن العلاقة بين مصر والأردن متميزة وخاصة على مستوى القيادات، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكة بين المؤسسات الرسمية كافة فى البلدين.
وأضاف أن هناك تشاركية حقيقية بين وزارة السياحة الأردنية ونظيرتها المصرية فى العديد من المجالات فى هذا القطاع، مشيدًا بالخبرات المصرية الأردنية فى هذا المجال والمساعى للمزيد من التعاون فيه.
وأشار إلى التعاون والشراكة فى مجال السياحة العلاجية بين مصر والأردن، معربًا عن تطلعه إلى تبادل الخبرات بشكل عام سواء فى السياحة التاريخية أو الدينية والسياحة الاستشفائية.
وشدد وزير السياحة الأردنى على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأردن، وبما ينعكس على المواطنين فى البلدين الشقيقين، مؤكدا أن مصر والأردن لديهما تاريخ طويل فى القطاع السياحى على المستويات كافة.
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