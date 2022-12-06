أيمن عاشور: نستهدف مشاركة 45% من الطلاب بمنظومة التعليم العالى بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات الوزير على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى الاستثمار فى التعليم العالى بلندن، خلال الجلسة النقاشية المستديرة لتشجيع الاستثمار فى التعليم العالى عبر الحدود بالتعاون مع أرقى الجامعات البريطانية، وذلك بحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولى، والدكتور عبير الشاطر مستشار نائب الوزير للتصنيف الدولى، والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وماجد المنشاوى نائب جمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، ولفيف من رجال الأعمال البريطانيين المصريين.

واستعرض عاشور، الخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم العالى، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف تحقيق نسبة مشاركة 45% من الطلاب بمنظومة التعليم العالى بحلول عام 2030، وذلك بالتوسع فى إتاحة التعليم العالى خلال العقد الأخير، عن طريق زيادة عدد وحجم الجامعات الحكومية، والتشجيع على إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة، وكذلك دفع تجربة تدويل التعليم العالى، للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء أفرع للجامعات الدولية فى مصر.

وأوضح أن الوزارة نفذت فى هذا الاتجاه عدة خطوات إيجابية بدءًا من توقيع اتفاقات التعاون مع الشركاء من الدول الأجنبية خاصة المملكة المتحدة، والتى نتج عنها تقديم برامج دراسية مُشتركة تمنح شهادات مزدوجة فى المرحلة الجامعية، فضلًا عن إصدار الحكومة قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر.

ونوه عاشور، إلى أن الخطة الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى عدد 122 جامعة بحلول عام 2032، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحديد منهجية البرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة، موضحًا أن عدد الطلاب المُقيدين فى المؤسسات التعليمية المصرية سيرتفع من 3.4 مليون طالب إلى 5.6 مليون بحلول عام 2032، وهو ما يتطلب التوسع فى إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية، لاستيعاب تلك الزيادة ومواكبة المُتطلبات المُستقبلية لسوق العمل.

وأشار الوزير، إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات فى الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية وأفرع الجامعات الدولية، فضلًا عن التطوير المُستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية، والتطوير المُستمر للمناهج الدراسية.

وأكد عاشور، أن الوزارة تعمل على ملاءمة الخريجين للاحتياجات المستقبلية للتوظيف من خلال عدة محاور، منها التوسع فى الجامعات الأهلية الجديدة والتى تضم برامج دراسية غير نمطية مبنية على دراسات احتياجات التوظيف المستقبلية، وذلك كأحد الحلول السريعة، خاصة أن حداثة تلك الجامعات ومرونة تشريعاتها وقوانينها تمنحها سرعة التواكب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل.

وشدد على ضرورة الاهتمام بما يطلق عليه دراسات علوم المستقبل والدراسات البينية والاتجاه إلى هيكلة المقررات والمناهج لمواكبة التغيرات المقبلة، مشيرا إلى أنه بالتوازى مع الجامعات الحكومية يتم العمل على تغيير المناهج وإعادة النظر فى كل المقررات وإضافة التخصصات والبرامج المعنية بتخصصات المستقبل، مؤكدًا أن الخريجين المصريين أثبتوا نجاحًا فى مجالات جديدة غير تقليدية.

وفى هذا الصدد، ألقى الوزير الضوء على ما يطلق عليه المثلث الذهبى فى مناطق سفاجا والقصير وقنا، والذى يشهد أحد أكبر المشروعات التنموية فى مصر حيث حاجة سوق العمل إلى خريجين فى مجال التعدين، وبالتالى فعلى المستثمر الذى يتقدم بمشروع إنشاء جامعة أو معهد أو مركز بحثى التعرف على الأولويات والبرامج المطلوبة على أرض الواقع.

واستعرض عاشور الوضع الراهن والتوقع السكانى والطلابى والمؤسسى للتعليم العالى على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 2022 - 2052، لافتًا فى هذا الصدد إلى إجمالى الاحتياج المستقبلى للجامعات الخاصة والأهلية، والذى من المتوقع أن يصل إلى 83 جامعة بحلول عام 2052، هذا بالإضافة إلى العدد الموجود حاليًا والذى يصل إلى 45 جامعة خاصة وأهلية.

وكشف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن الدراسة الخاصة بتوطين جامعات أهلية وخاصة بإقليم جنوب الصعيد، تلبية لاحتياجات الدولة حتى عام 2052، مستعرضًا عددًا من النماذج للأراضى المخصصة لإقامة جامعات عليها، وذلك بمخططات عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مستعرضًا رؤية الوزارة فيما يتعلق بتطوير مناهج حديثة تواكب مفهوم الجيل الرابع من الجامعات، وما يرتبط بذلك من مناهج لخدمة المجتمع، ومناهج ذات تميز على النطاق العلمى، ومناهج لتنمية الموارد الإقليمية، إلى جانب التداخلات التى من شأنها أن تسهم فى زيادة كفاءة التشغيل، وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

كما استعرض الوزير المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وكذا الجهود المتعلقة بإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.

وفى ضوء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مع Public–Private Partnership "PPP" فى التعليم العالى، أكد أن هذه الشراكة تواكب التطورات لمواجهة التحديات، حيث وُضع لها الكثير من الضوابط التى تضمن جودة التعليم الجامعى وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوجيه الشراكة نحو قطاعات تعليم محددة ومدروسة بعناية فائقة، تضمن نوعية مخرجات البرامج وإنتاجيتها، وفقًا لبرنامج الأولوية الأكاديمية Prioritizing Academic Programs، مشيرًا إلى أن فكرة الاستثمار الجديدة PPP تعد إضافة لإتاحة فرصة شراكة الدولة فى الاستثمار فى التعليم العالى لتحقيق جودة التعليم، وكذلك دعم ومساندة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار.

وناقش الوزير فكرة إعداد كوادر مؤهلة من خلال الابتعاث فى دورات تتراوح ما بين 8 إلى 48 أسبوعًا؛ لدراسة برامج متخصصة بالخارج يحتاجها المجتمع المحلى، ثم العودة إلى الوطن؛ لتطبيق تلك البرامج بمصر، وذلك فى ضوء استغلال الدولة للميزانية الذى ينتفع بها الباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الخارج.

وأفاد الوزير بأن الطالب هو المخرج الرئيسى للعملية التعليمية، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتوفير الكوادر الأكاديمية القادرة على ذلك، معلنًا إعادة النظر فى مهام المجلس الأعلى للجامعات، فى ضوء التكليف بتشكيل لجنة للمعادلات، موضحًا أن هناك ثورة تشريعية جديدة تضمن تيسير وشفافية المعادلات بشكل متوازن، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجان عمل بالتعاون مع النقابات؛ لدراسة التغيير فى ضوء التغيرات العالمية فى نظم المعادلات.

وفى ختام فعاليات الجلسة، أشاد رجال الأعمال البريطانيين المصريين بدعم وزارة التعليم العالى للاستثمار فى التعليم، مؤكدين تواصلهم مع 36 جامعة إنجليزية لدراسة مدى إمكانية التعاون فى مختلف أوجه التعليم عبر الحدود، موجهين التهنئة للدكتور أيمن عاشور على نجاح المنتدى، مثمنين دور المكتب الثقافى المصرى بلندن فى إعداد وتنظيم المنتدى.