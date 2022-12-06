«حياة كريمة» تنظم ندوة تعريفية بمشروعاتها لطلاب «إعلام بنى سويف»

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة بنى سويف ندوة تعريفية للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات.





تم ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وبحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، والعقيد زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة، أ محمد المصرى المنسق الميدانى لمؤسسة حياة كريمة، أ عمرو عمارة المنسق الميدانى لمؤسسة حياة كريمة، د نسرين حسام المدين وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أن الجامعة شاركت خلال الفترة الماضية فى المبادرة تفعيلا لدورها فى خدمة المجتمع، من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج المجانى للمرضى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى متابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة لديها إمكانيات وتخصصات تؤهلها للمشاركة فى كل مجالات المبادرة من خلال المستشفيات الجامعية، وورش التعليم الصناعى، وكليات الإعلام وعلوم ذوى الاحتياجات، ودعا الطلاب للمشاركة والتطوع فى هذه المبادرة.



ورحب الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام بمسؤولى مؤسسة حياة كريمة داخل الكلية موجها الشكر إلى للرئيس عبد الفتاح السيسى على إنجازات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من بينهم محافظة بنى سويف وما نشاهده على أرض الواقع من تنفيذ لكافة المشروعات المختلفة.

واستعرض مسؤولو "حياة كريمة" جهود المبادرة خلال المرحلة الأولى داخل المحافظة والتى عملت على توفير الاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات وإنشاء نقاط الإسعاف والمطافئ، وذلك إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة داخل المحافظة.