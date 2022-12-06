جولة لـ«القوى العاملة» بسيناء لتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بشأن عمل جولة ميدانية لمحطة تحلية المياة بالعريش الكيلو 17، وذلك تنفيذا لتعليمات وزيرالقوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الميدانى بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية وتوفير مناخ عمل آمن لصالح "صاحب العمل" و"العامل".





وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، فى تقريره للوزارة اليوم الثلاثاء، أن الجولة شارك فيها المهندس عبد المنعم داوود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وهاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة،وأن مدير المديرية إجتمع بمسئولى إدارة فرع الشركة بالمحطة المهندس ميخائيل فوزى، والمهندس صبرى رزق مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذى للمشروع لمناقشة مناخ العمل داخل "المحطة". وأضاف مدير المديرية ان الجولة جرى خلالها متابعة سير العمل وتسليم وثائق التأمين "ضد الحوادث الشخصية "، الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والاستماع لإستفسارات العاملين وشرح الخدمات التى تؤديها وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية فى ضوء لائحة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذلك الاطمئنان على توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمشروع.

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