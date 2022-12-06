وأوضح المركز - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن المؤشر يهدف إلى تصنيف الدول من حيث قدرتها على توفير الطاقة المستدامة من خلال ثلاثة أبعاد: أمن الطاقة، والمساواة فى الطاقة (إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف)، والاستدامة البيئية، كما يقيس التصنيف الأداء العام فى تحقيق مزيج مستدام من سياسات الطاقة الوطنية.
وجاءت السويد فى المركز الأول، تلتها كل من سويسرا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة، بينما جاءت الإمارات فى المركز 26 عالميا، والمركز الأول عربيا، فيما جاءت كل من النيجر وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية فى المراكز الأخيرة على التوالى.
وأكد المركز اهتمامه بتتبع مختلف المؤشرات الدولية والعالمية، والتى تصدر بشكل دورى، وتتضمن ترتيباً للدول فى المجالات أو القطاعات المختلفة التى يتناولها كل مؤشر، مضيفاً أنه يسعى باعتباره مركز فكر للحكومة المصرية إلى تقديم رؤية وصورة واضحة عن وضع مصر فى كافة هذه المؤشرات، ومدى التطور الذى يتم دورياً فى ترتيب مصر بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات الوزراء: تقدم مصر 3 مراكز فى مؤشر «تريليما» للطاقة العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.