معلومات الوزراء: تقدم مصر 3 مراكز فى مؤشر «تريليما» للطاقة العالمى

جدة - نرمين السيد - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم ترتيب مصر ثلاثة مراكز خلال العام الجارى، بمؤشر تريليما للطاقة العالمى الصادر عن مجلس الطاقة العالمى لعام 2022، لتستحوذ على المركز 51 من بين 127 دولة، مسجلة 60.8 نقطة مقارنة بالمركز 54 من بين 128 دولة عام 2021.





وأوضح المركز - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن المؤشر يهدف إلى تصنيف الدول من حيث قدرتها على توفير الطاقة المستدامة من خلال ثلاثة أبعاد: أمن الطاقة، والمساواة فى الطاقة (إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف)، والاستدامة البيئية، كما يقيس التصنيف الأداء العام فى تحقيق مزيج مستدام من سياسات الطاقة الوطنية.

وجاءت السويد فى المركز الأول، تلتها كل من سويسرا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة، بينما جاءت الإمارات فى المركز 26 عالميا، والمركز الأول عربيا، فيما جاءت كل من النيجر وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية فى المراكز الأخيرة على التوالى.

وأكد المركز اهتمامه بتتبع مختلف المؤشرات الدولية والعالمية، والتى تصدر بشكل دورى، وتتضمن ترتيباً للدول فى المجالات أو القطاعات المختلفة التى يتناولها كل مؤشر، مضيفاً أنه يسعى باعتباره مركز فكر للحكومة المصرية إلى تقديم رؤية وصورة واضحة عن وضع مصر فى كافة هذه المؤشرات، ومدى التطور الذى يتم دورياً فى ترتيب مصر بها.