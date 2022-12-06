بروتوكول تعاون لفتح أسواق الفلبين أمام الموالح المصرية

جدة - نرمين السيد - وقعت مصر والفلبين بروتوكولاً يتم بمقتضاه فتح أسواق الفلبين، لنفاذ صادرات الموالح المصرية، وهو ما يعد بداية حقيقة للتعاون بين الدولتين فى المجال الزراعى يتزامن مع الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية فى البلدين للنهوض بالعلاقات فى مختلف المجالات.





وفى تصريح أحمد شهاب الدين سفير مصر بالفلبين، أشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود مشتركة اضطلعت بها السفارة المصرية فى مانيلا على مدار عامين مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة المصرية لإتباع منهج تدريجى لفتح السوق الفلبينى أمام الحاصلات الزراعية المصرية، بدأً بالموالح ويعقبه عدد آخر من الحاصلات مثل العنب والبطاطس. منوها بأن مصر ترحب بنفاذ بعض الحاصلات الزراعية التنافسية للسوق المصرى والتى تنتجها الفلبين ذات الخصائص الاستوائية وتتميز بجودة مرتفعة، فضلًا عن أسعارها الأقل من مثيلاتها فى دول أخرى.

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