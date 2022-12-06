السفارة المصرية بجاكرتا تستقبل أعضاء بعثة المنتخب القومي للكونج فو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - استقبل السفير أشرف سُلطان، سفير جمهورية مصر العربية في جاكرتا، أعضاء المنتخب القومي المصري للناشئين والشباب لرياضة الووشو كونج – فو، برئاسة شريف مُصطفى، رئيس الإتحاد المصري للكونج – فو، ونائب رئيس الإتحاد الدولي للعبة، الذين وصلوا إلى جاكرتا للمشاركة في بطولة العالم الثامنة المُقرر إقامتها بالعاصمة الإندونيسية خلال الفترة من 2 – 11 ديسمبر 2022 بمُشارَكة منتخبات أكثر من ستين دولة من مختلف أنحاء العالم .

وقام بافتتاح البطولة للكونج فو في جاكرتا السيد "Jokoi Widodo"، رئيس الجمهورية الأندونيسي، وAirlangga Hartarto، وزير الشئون الاقتصادية ورئيس إتحاد رياضة الكونج فو في إندونيسيا، بحضور السفير المصري في جاكرتا، وكذلك وفود الدول المُشاركة منتخباتها في البطولة، ومن ضمنهم وفد مُنتخب مصر .