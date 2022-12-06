وزيرة البيئة تستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث دعم سبل العمل البيئى المشترك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - وزيرة البيئة : الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين والسفير يدعو وزيرة البيئة لزيارة طاجيكستان

سفير طاجيكستان يشيد بمؤتمر المناخ cop27 وإلانجاز الذى حققته مصر خلال استضافتها للمؤتمر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد السفير ضراب الدين قاسمى سفير دولة طاجيكستان بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له لبحث سبل دعم التعاون المشارك بين البلدين فى مجال العمل البيئى وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019 بحضور قيادات الوزارة المعنية.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن خالص تقديرها للتعاون بين البلدين لدعم العمل البيئى فى كافة المجالات والقضايا البيئية سواء خلال فترة التحضير لمؤتمر المناخcop27 وأثناءه، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين عام 2019 لتفعيل التعاون الثنائى بين البلدين بعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها موضوعات تغير المناخ فيما يخص التكيف والتخفيف والتنوع البيولوحى وحماية النظم البيئية كذلك الموضوعات الخاصة بكيفية الاستفادة من المياه واستخداماتها فى الزراعة مما يشجع على تفعيل هذا البرنامج التنفيذى الهام.

وأعرب السيد السفير عن خالص تقديره وشكره لوزيرة البيئة لما تبذله من جهود لحماية البيئة على المستوى العالمى، كما أشاد سيادته بمؤتمر المناخ cop27 وبتنظيمه وبما حققه من إنجازات ونجاح كبير مشيراً إلى سعى بلاده لدعم أواصر العمل المشتركة بين البلدين فى إطار تحالف المياه والمناخ لدعم الحلول المبتكرة لحماية المياه، كذلك لدعم أجندة المناخ والتصدى لآثار التغيرات المناخية مطالباً بالمشاركة باجتماعات تحضيرية cop28 واستضافة بلاده لاحد اجتماعاتها التحضيرية.

ورحبت وزيرة البيئة بمقترح طاجيكستان لاستضافة أحد الاجتماعات التحضرية لمؤتمر المناخ القادم cop28 مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع السيد سامح شكرى وزير الخارجية المصرى ورئيس المؤتمر فى هذا الشأن لتنفيذ الإجراءات المتبعة ومدى إمكانية تنفيذ المقترح وما إذا كانت هناك دول تقدمت بمقترحات مماثلة خاصة أن هناك فى جزء من التحضيرات لا تتم خارج سكرتارية الاتفاقية حيث يعقد اول اجتماع تحضيرى بمقر السكرتارية ببون فى مطلع العام الجديد و هناك اجتماع آخر فى منتصف العام القادم ، مشددة على أنه سيتم العمل والتنسيق لتلبية هذه الدعوة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية العمل على موضوعات المياه وخاصة مشكلات زيادة ملوحة التربة والمياه الجوفية والتى تؤثر بصورة مباشرة على الأراضى الزراعية والأمن الغذائى وهى من ضمن الموضوعات المرتبطة بقضية التغيرات المناخية ومشددة على حرص مصر خلال التحضير لمؤتمرالمناخ cop27 على إطلاق مبادرة للأمن الغذائى بالتعاون مع منظمتى الفاو وايباب لحل مشكلة تأثير تغير المناخ على الزراعة و كل المشكلات المتعلقة بذلك ومنها زيادة ملوحة التربة او الجفاف او اختفاء مجموعة معينة من المحاصيل نتيجة للتقلبات الجوية الحادة والذى يمكن تفعيله من خلال فرق العمل المصرية من خبراء وزارة البيئة فى مجال الإدارة المتكاملة للمياه ، مشددة على اهمية تفعيل البرنامج التنفيذى بين البلدين لتحقيق أهدافه.

كما اشار السيد ااسفير إلى أن هناك فرصاً كتيرة لتطوير التعاون فى مجال البيئة والمياه مطالباً وزيرة البيئة بدعم بلاده فى إعلان عام 2025 عام حماية الأنهار بالعالم لحماية مصادر المياة و العمل على ترشيد استهلاك المياه و خاصة ان مياه الأنهار تتعرض للعديد من الأضرار ومنها ملوحة المياه الجوفية والتربة.

ودعا السيد السفير وزيرة البيئة لزيارة طاجيكستان والتعرف على المشروعات البيئية وتفعيل العمل والتعاون المشترك بين البلدين.