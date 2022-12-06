مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية وسفراء أمريكا اللاتينية في زيارة إلى قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - قام السفير د. حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، برفقة 11 سفيرًا وقائماً بأعمال دول أمريكا اللاتينية، بزيارة عمل إلى هيئة قناة السويس يوم 30 نوفمبر 2022، في إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية لاطلاع السفراء المعتمدين على فرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية لقناة السويس.

هذا، واستعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الزيارة، جهود الدولة المصرية في تطوير وتوسيع القناة، والتي تعد المجرى الملاحي الأهم عالمياً، مشيراَ إلى أن قناة السويس الجديدة قد نجحت في مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليار دولار سنوياً، كما استعرض فرص التعاون الواعدة مع دول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن مشروعات الأنفاق التي تربط بين ضفتي القناة.

ومن جانبه، قام السفير فهمى باستعراض أبرز محاور استراتيجية التقارب مع دول أمريكا اللاتينية، ولا سيما تركيز وزارة الخارجية على رفع معدلات التبادل التجاري وزيادة برامج التعاون مع دول أمريكا اللاتينية. وقد توجه سفير المكسيكي وعميد السلك الدبلوماسي اللاتيني بالشكر إلى هيئة قناة السويس على حسن الاستقبال، معرباً عن تطلع الدول اللاتينية للتعاون مع الهيئة ولا سيما في ضوء الاتفاق الأخير بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنطقة كولون الاقتصادية في بنما.