معلومات الوزراء: تقدم مصر 3 مراكز فى مؤشر تريليما للطاقة العالمى عام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اهتمامه بتتبع مختلف المؤشرات الدولية والعالمية، والتي تصدر بشكل دوري، وتتضمن ترتيباً للدول في المجالات أو القطاعات المختلفة التي يتناولها كل مؤشر، مضيفاً أنه يسعى باعتباره مركز فكر للحكومة المصرية إلى تقديم رؤية وصورة واضحة عن وضع مصر في كافة هذه المؤشرات ومدى التطور الذي يتم دورياً في ترتيب مصر بها.

وفى هذا الإطار، قام المركز برصد ومتابعة مؤشر تريليما للطاقة العالمي الصادر عن مجلس الطاقة العالمي عام 2022، حيث أظهر المؤشر تقدم ترتيب مصر 3 مراكز في عام 2022، لتحصل على المركز 51 من بين 127 دولة، مسجلة 60.8 نقطة، مقارنة بالمركز 54 من بين 128 دولة عام 2021.

يهدف المؤشر إلى تصنيف الدول من حيث قدرتها على توفير الطاقة المستدامة من خلال 3 أبعاد: أمن الطاقة، والمساواة في الطاقة (إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف)، والاستدامة البيئية، كما يقيس التصنيف الأداء العام في تحقيق مزيج مستدام من سياسات الطاقة الوطنية.

وقد جاءت السويد في المركز الأول، تلتها كل من سويسرا، والدنمارك، وفنلندا، والمملكة المتحدة، بينما جاءت الإمارات في المركز 26 عالميًّا، والمركز الأول عربيًّا، فيما جاءت كل من النيجر، وبنين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المراكز الأخيرة على التوالي.