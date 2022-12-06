توقيع بروتوكول بين مصر والفلبين لنفاذ الموالح المصرية إلى الأسواق الفلبينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - وقعت مصر والفلبين بروتوكولاً يتم بمقتضاه فتح أسواق الفلبين لنفاذ صادرات الموالح المصرية، وهو ما يعد بداية حقيقة للتعاون بين الدولتين فى المجال الزراعى يتزامن مع الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية فى البلدين للنهوض بالعلاقات فى مختلف المجالات.

وفي تصريح للسفير أحمد شهاب الدين، أشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار جهود مشتركة اضطلعت بها السفارة المصرية فى مانيلا على مدار عامين مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة المصرية لإتباع منهج تدريجى لفتح السوق الفلبينى أمام الحاصلات الزراعية المصرية، بدأً بالموالح ويعقبه عدد آخر من الحاصلات مثل العنب والبطاطس، فى الوقت الذى ترحب فيه مصر بنفاذ بعض الحاصلات الزراعية التنافسية للسوق المصرى والتى تنتجها الفلبين ذات الخصائص الإستوائية وتتميز بجودة مرتفعة، فضلًا عن أسعارها الأقل من مثيلاتها فى دول أخرى.