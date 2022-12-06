معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية للكوادر الدبلوماسية من الدول الأفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - نظم معهد الدراسات الدبلوماسية دورة تدريبية لمدة أسبوعين في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات الدبلوماسية لمجموعة من الكوادر الدبلوماسية من وزارات الخارجية بالدول الأفريقية الشقيقة الناطقة باللغة الفرنسية. وشارك في الدورة، التي نظمها المعهد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، 24 دبلوماسياً ينتمون إلى 16 دولة أفريقية هي موريتانيا وتشاد وغينيا والجابون وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والكاميرون وجمهورية القمر المتحدة وجيبوتي وبنين والسنغال ومدغشقر وبورندي وكوت ديفوار.

وقام بإفتتاح الدورة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الذي أكد على إعتزاز وزارة الخارجية بتنظيم وإستضافة هذه الدورة التدريبية للدبلوماسيين من الدول الأفريقية الشقيقة وإلتزامها بمشاركة الكوادر الدبلوماسية الأفريقية الخبرات المصرية في مجال التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات إرتكازاً على أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون الممتدة التي تجمع بين مصر ودول القارة.

هذا، وقد تناولت الدورة مجموعة من القضايا ذات الأولوية المطروحة على الساحتين الأفريقية والدولية وجملة من الموضوعات المرتبطة بتنمية المهارات والقدرات الدبلوماسية في مجالات التفاوض، والصياغة، وإدارة الأزمات، والتعامل مع وسائل الإعلام، والمراسم، وتنظيم المؤتمرات، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي.

وأقام المعهد حفلاً ختامياً في نهاية أعمال الدورة لتكريم الدبلوماسيين الأفارقة المشاركين، وذلك بحضور السفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وكذا سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول التي شارك دبلوماسيوها في الدورة.