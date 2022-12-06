القوى العاملة في أسمنت المصريين: خطة لتسجيل باقي العمالة غير المنتظمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن نتائج زيارة نظمتها مديرية العاملة بمحافظة سوهاج إلى مصنع أسمنت المصريين ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة إلى كافة المديريات بتكثيف نشاطها خاصة في تعزيزعلاقات العمل بكافة المنشأت الصناعية بين طرفي "العملية الإنتاجية" ..وقالت"الوزارة" في بيان لها اليوم أنها تلقت تقريراً من مدير المديرية بسوهاج هشام ابو زيد أكد خلاله على انه في إطار توجيهات"الوزير شحاتة"،بالتواجد وتكثيف الزيارات الميدانية للمنشأت الصناعية ذات الكثافة العمالية لضمان استقرار الأوضاع والاطمئنان علي أحوال العمال،قامت "المديرية" بزيارة لمصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بجهينة،بحضورمدير المصنع المهندس أيمن المحتسب،والمهندس وحيد متولي مدير السلامة والصحة المهنية، ومحمد عبدالساتر مدير الموارد البشرية .

وجاء في "التقرير" أن لجنة من مسئولي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والعمالة غير المنتظمة تفقدت "المصنع" باعتباره من المنشأت كثيفة العمالة للإطمئنان على أحوال العاملين وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكافة المعايير الصحية والبيئية ،و عدم إصابة العمال بالأمراض المهنية ،وأوضح "التقرير" أن "اللجنة" تأكدت من توافر الضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة الدائمة وضمان تطبيق الحد الأدني للأجور،وعقود العمل،والإجازات والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأوضح "التقرير" أن مسؤولي "المديرية" نبهوا على كافة الشركات التي تتعاون مع "المصنع "،سواء كانت في مجال التشغيل والصيانة،أو خدمات الأمن والحراسة ، والنقل ،بسرعة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل لديها بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، واستخراج الكارنيهات اللازمة لها لتستفيد من كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية ومنح الأعياد الواردة في المادة 30 من لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة ،ومتابعة سداد تلك الشركات لالتزاماتها المالية وفق النسب المقررة باللائحة ،موضحة أن المصنع يعمل فيه أكثر من 200 عامل منتظم ،بينما يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي تتعامل مع "المصنع" عن طريق تلك الشركات يصل الى 1500 عامل ،جرى تسجيل معظمها في قاعدة بيانات العمالى غير المنتظمة .

إستمعت لجنة القوى العاملة إلى العاملين،الذين أكدوا على حرصهم على مواصلة العمل والانتاج ،ومساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات ،معتبرين أنفسهم جنوداً في العمل والإنتاج ،وأشادوا بحرص الادارة على تطبيق الحد الادني للأجور،وصرفها للعمال في مواعيدها ،وتوفير بيئة العمل اللائقة،ووسائل النقل المناسبة داخل هذا الصرح الصناعي الكبير الذي يقع بالمنطقة الصناعية بجهينة علي مساحة حوالي مليون متر مربع ،بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليار جنيه ،ويوفر الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

يشار هنا أن لجنة "القوى العاملة " التي زارت المصنع تكونت من :مدير المديرية هشام ابو زيد ،ورفعت محرزالموجه الفني بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وأمل محيي مدير مكتب السلامة بشمال سوهاج ،ومحمد عشري مدير مكتب العمل بجهينة، وحسانين محمد مفتش السلامة والصحة المهنية .