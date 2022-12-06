معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة لعدد من الكوادر الإفريقية

جدة - نرمين السيد - نظم معهد الدراسات الدبلوماسية، دورة تدريبية لمدة أسبوعين فى مجال بناء القدرات وتنمية المهارات الدبلوماسية لمجموعة من الكوادر الدبلوماسية من وزارات الخارجية بالدول الإفريقية الشقيقة الناطقة باللغة الفرنسية.





شارك فى الدورة، التى نظمها المعهد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، 24 دبلوماسيا ينتمون إلى 16 دولة أفريقية هى موريتانيا وتشاد وغينيا والجابون وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والكاميرون وجمهورية القمر المتحدة وجيبوتى وبنين والسنغال ومدغشقر وبورندى وكوت ديفوار.

افتتح الدورة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، الذى أكد على اعتزاز وزارة الخارجية بتنظيم واستضافة هذه الدورة التدريبية للدبلوماسيين من الدول الإفريقية الشقيقة وإلتزامها بمشاركة الكوادر الدبلوماسية الإفريقية الخبرات المصرية فى مجال التدريب الدبلوماسى وبناء القدرات ارتكازا على أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون الممتدة التى تجمع بين مصر ودول القارة.

وتناولت الدورة مجموعة من القضايا ذات الأولوية المطروحة على الساحتين الإفريقية والدولية وجملة من الموضوعات المرتبطة بتنمية المهارات والقدرات الدبلوماسية فى مجالات التفاوض، والصياغة، وإدارة الأزمات، والتعامل مع وسائل الإعلام، والمراسم، وتنظيم المؤتمرات، وحقوق الإنسان، والقانون الدولى.

وأقام المعهد حفلا ختاميا فى نهاية أعمال الدورة لتكريم الدبلوماسيين الأفارقة المشاركين، بحضور السفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول التى شارك دبلوماسيوها فى الدورة.