انت الان تتابع خبر حالات رفع عداد الكهرباء من المنازل.. اعرف الأسباب وحافظ على عدادك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فوجئ عدد كبير من المواطنين برفع شركات الكهرباء العدادات الخاصة بهم، وهذا يأتي بعد قرار إلغاء الاشتراك بسبب مخالفات يرتكبها المواطن وتكون غير مقصودة، وسوف نقدم لكم هذه الحالات التي يتم رفعه فيها.
حالات رفع عداد الكهرباء من المنازل
- إذا قام المستهلك بفض أو إتلاف جميع الاختام التي توجد على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.
- الحصول على الكهرباء بطرق غير العداد أو أجهزة تسجيل الاستهلاك.
- توفير الكهرباء لبعض الأشخاص الغير مشتركين.
- في حالة قيام المستهلك لوحدات أخري غير متعاقد عليها، أو استعمالها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد.
- في حالة حدوث خلل عمدي في العدادات او أجهزة القياس التي تخص تسجيل الاستهلاك مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
- في حالة مع مندوب الشركة مع القيام بالكثير من أعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
- في حالة تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين.
- وقيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية الخاصة به.
- وفي حالة رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- أيضاً تأخير المنتفع عن السداد الخاص بقيمة المطالبة أثناء 30 يوم من تاريخ المطالبة.