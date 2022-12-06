انت الان تتابع خبر حالات رفع عداد الكهرباء من المنازل.. اعرف الأسباب وحافظ على عدادك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فوجئ عدد كبير من المواطنين برفع شركات الكهرباء العدادات الخاصة بهم، وهذا يأتي بعد قرار إلغاء الاشتراك بسبب مخالفات يرتكبها المواطن وتكون غير مقصودة، وسوف نقدم لكم هذه الحالات التي يتم رفعه فيها.

حالات رفع عداد الكهرباء من المنازل