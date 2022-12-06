انت الان تتابع خبر كمان شوية يا ست الكل .. قطع الكهرباء لأجل غير مسمي عن هذه الأماكن في القليوبية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية ، بيان هام اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مركز طوخ
موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :
وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة غير محددة ، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الإنتهاء من الأعمال التي يتم القيام بها بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :
وحددت شركة كهرباء القليوبية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق وهي برشوم الصغرى -برشوم الكبرى -السيفا -كفر الفقهاء- الصالحية -سمير بر ووسط البلد.