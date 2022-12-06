انت الان تتابع خبر كمان شوية يا ست الكل .. قطع الكهرباء لأجل غير مسمي عن هذه الأماكن في القليوبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية ، بيان هام اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مركز طوخ

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة غير محددة ، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الإنتهاء من الأعمال التي يتم القيام بها بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.