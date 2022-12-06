التصدى لحالتى تعد على أرض زراعية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية من التصدى لحالتى تعد وبناء على أرض زراعية بنطاق حى ثان المنتزه وتم التحفظ على أدوات وكمية من مواد البناء، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف وجهود الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية القومية للأجيال القادمة.





وأشار حى ثان المنتزه، إلى إزالة أعمال بناء على أرض زراعية فى زمام عزبة منشية الأوقاف، وأعمال بناء أخرى بمنطقة عزبة "تبانة" بدائرة الحى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون. وفى سياق متصل، قام حى ثان المنتزه بالتحفظ على 9 مركبات صغيرة "توكتوك" وتروسيكل لسيرهم بالشوارع الرئيسية والميادين وتعطيل حركة المرور.

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