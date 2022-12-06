البابا تواضروس ينعى الأنبا داود أسقف المنصورة

جدة - نرمين السيد - نعى البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذى توفى اليوم عن عمر بلغ 66 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد 32 سنة، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة.





وقال بيان للكنيسة "لقد تمتع الأنبا داود بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينا فى رهبنته وفى رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه".

"واحتمل نيافته فى السنين الأخيرة آلام المرض بروح راضية شاكرة، متطلعا إلى الملكوت الأبدى الذى كان يرجوه ويتطلع إليه". "نياحا لنفسه البارة وعزاءا لمجمع كهنة إيبارشية المنصورة وشمامستها ولكل الخدام والخادمات ولشعبها المبارك".

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