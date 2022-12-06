أمطار متوسطة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

جدة - نرمين السيد - تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة وزيادة فى سرعة الرياح، لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم أو الملاحة ببوغازى الإسكندرية والدخيلة.





وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف على اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة حالة الطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ وتلقى أى بلاغات لضمان سرعة الانتقال لكسح وإزالة أى تجمعات لمياه الأمطار وتحقيق سيولة الحركة. وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، فى تصريح له، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعى ومنتظم. ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية. واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى كافة الاستعدادات والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكمها. وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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