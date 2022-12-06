انت الان تتابع خبر بشرة خير من الإفتاء للمقبلين على الزواج في هذه المحافظات.. لو منهم تبقي محظوظ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت دار الإفتاء المصرية بزف بشرى سارة منذ قليل لجميع المقبلين على الزواج، وهي من أكثر الأشياء التي تقدم للجميع في الوقت الحالي، ويبحث عنها الكثيرين في العديد من المحافظات.

الإفتاء تبشر المقبلين على الزواج في بعض المحافظات بالخير