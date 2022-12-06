انت الان تتابع خبر بشرة خير من الإفتاء للمقبلين على الزواج في هذه المحافظات.. لو منهم تبقي محظوظ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت دار الإفتاء المصرية بزف بشرى سارة منذ قليل لجميع المقبلين على الزواج، وهي من أكثر الأشياء التي تقدم للجميع في الوقت الحالي، ويبحث عنها الكثيرين في العديد من المحافظات.
الإفتاء تبشر المقبلين على الزواج في بعض المحافظات بالخير
وأعلنت دار الإفتاء في منشور لها من خلال صفحتها الرسمية على موقع الاجتماعي “فيس بوك“، قائلاً “بشرى سارة للمقبلين على الزواج نعلنها اليوم بإذن الله لأهالينا في الإسكندرية وأسيوط والقاهرة”.
ادخار الأموال من مصروف البيت
وأعلن الدكتور محمود شلبي أمين الفتوي ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الهاتفية في دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للزوجة ادخار أموال من مصروف البيت بدون علم زوجها، وأجاب شلبي عن سؤال “نقول فيه أنا ادخرت مبلغ مالي من مصروف البيت دون علم زوجي مع العلم لو احتجت مصاريف للبيت بصرفها فيه، وما الحكم في ذلك الأمر لا ينبغي أن تصل الأمور إلى هذا الحد فيما بينكم بأن تدخر الزوجة أموال دون علم زوجها، لابد أن يكون الأمر واضحً بينكم”.