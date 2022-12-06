لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن قرى منية النصر بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، انقطاع المياه عن قرى "رمبال القديمة، رمبال الجديدة، كفر علام، كفر أبو ذكرى، ميت عاصم، النزل، الجمال، الجنينة"، لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء حتى الساعة 6 من مساء نفس اليوم.





وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرا للقيام بأعمال تطهير المروقات رقم 1 ورقم 2 طبقا لخطة التطهير.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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