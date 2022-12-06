تأكيد السيسى حرص الدولة على تخفيض تكلفة السلع على المواطنين يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص الدولة على عدم انعكاس التكلفة الكبيرة للسلع على المواطنين بالرغم من زيادتها عالميا بنسبة وصلت إلى 70%، مشيرا إلى أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى، مؤكدا أن الدولة تعمل للتخفيف عن المواطن بكل إمكانياتنا فى ظل الأزمات العالمية المتتابعة، مثل كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، منوها بأن الدولة المصرية متماسكة.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكرى (التعمير سابقا) بالإسكندرية وعدد من المشروعات التنموية، أن الدولة ليست قطاعا حكوميا فقط، ولكن هناك قطاعا خاصا لا يستطيع أن يفرض عليه شيئا، فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، فى ظل الظروف الحالية واضطراب سلاسل التوريد وأزمة أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحا أن هناك أزمة طاقة فى أوروبا مما نتج عنها زيادة أسعار المنتجات الأوروبية، مؤكدا: "لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء هيبقى فوق طاقة الناس".

وأشار الرئيس إلى أن هناك حوالى مليون شخص يدخلون سوق العمل سنويا، موضحا أن الدولة تعمل على توفير مليون فرصة عمل سنويا، أى ما يعادل 3 ملايين فرصة عمل، خلال ثلاث سنوات (2022-2025).

وتابع الرئيس أن الدولة المصرية لا تغفل أى قطاع من القطاعات، مطالبا المصريين بعدم الانسياق خلف المعلومات الخاطئة والحصول على المعلومات الحقيقية من مواقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات المختلفة.

وأكد الرئيس أن الدولة تراعى الحفاظ على الثروة القومية عند تنفيذ أية مشروعات جديدة سواء تتعلق بالطرق أوغيرها، موضحا أن أى مشروع للطرق لابد أن يتفادى الأراضى الزراعية والوحدات السكنية حفاظا على الأراضى الزراعية والثروة العقارية وممتلكات المواطنين باعتبارها ثروة قومية.

ووجه الرئيس السيسى بإنشاء صندوق للصيانة فى المشروعات السكنية فى "الأسمرات" و"البشاير" و"أهالينا" وغيرها، يكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء، وتخصص عوائد الأموال المتحصلة منه لصيانة الوحدات السكنية والعمارات الموجودة فى تلك المشروعات.

كما تطرق الرئيس، فى حديثه إلى مشروع تطوير المنتزه، مشيرا إلى أنه عندما تم البدء فى مشروع التطوير كانت هناك تخوفات من عدم إمكانية دخول المواطنين فى المنتزه، مبينا أن المنطقة متاحة للجميع ولكل المواطنين، وأن الدولة حريصة على عودة المنطقة لأبهى صورها، قائلا: "أى حاجة بندخل فيها بنعمل حاجة حلوة أوى، مش بنعمل حاجة أى كلام".

وشهد الرئيس، خلال الفعاليات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح مشروع تطوير محطة مصر بالإسكندرية، ومشروع تطوير نظم الإشارات لخط سكة حديد "القاهرة ــ الإسكندرية"، ومحور (54) للربط مع محور أبو ذكرى، وافتتاح كوبرى الدوران للخلف بالعامرية، على طريق "القاهرة/ إسكندرية" الصحراوى، المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير 2" فى منطقة غيط العنب بالإسكندرية.

وعقب الفعاليات، قام الرئيس السيسى بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالإسكندرية من بينها محور المشير فؤاد أبو ذكرى.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء الدور الذى تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، فى رصد وتلقى استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبى، والتعامل الفورى معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام المصرى أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 621 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وأشار إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضى شملت صدور 259 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، علاوة على إجراء 132 عملية جراحية، وإصدار 38 قرارا يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف المصرى أن مجهودات اللجنة خلال شهر نوفمبر الماضى تضمنت أيضا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 136 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 42 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ40 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على أن الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (فتح ­ــ 5) والذى تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح. أسامة نجا، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للمنطقة الشمالية العسكرية مؤكدا حرص مقاتلى المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وبدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محـمد زكى عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة فى أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، ومؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كافة المجالات.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.