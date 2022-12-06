جدة - نرمين السيد - وتوجهت سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والسيارات التابعة للوحدات المحلية إلى الميادين العامة والشوارع الرئيسية لسرعة شفط المياه المتراكمة فى هذه الأماكن لتسيير حركة المرور. من جانبها ، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة على محافظة دمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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