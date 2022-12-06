جامعة أسيوط تنفى إحالة 130 من أطباء وتمريض ومسؤولين للتحقيق

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن هذه الشائعات تستهدف تشويه الانجازات، والتقليل من حجم الجهود المبذولة بمستشفيات جامعة أسيوط، وأضاف أنه من الضرورى أخذ المعلومات من الصفحات الرسمية أو صفحات المراكز الإعلامية الرسمية.





وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه من واقع عمليات الرصد والتحليل لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، تبين تناول شائعة تم تداولها تمثلت فى إحالة 130 من الأطباء والتمريض والمسئولين بالمستشفى للتحقيق بعد زيارة أحد المسؤولين. ونفى رئيس الجامعة هذه الشائعة، مؤكدا ما تشهده مستشفيات جامعة أسيوط من إنجازات كبيرة، وخدمات طبية تقدم للمرضى من مختلف طبقات المجتمع بجميع محافظات الصعيد وبالمجان.

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