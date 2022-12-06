تنافسية وإعادة حياة.. «ابدأ» تنعش الصناعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الفترة الماضية لتحسين القدرات الاقتصادية، ومنها «ابدأ»، حتى تكون داعمة للمستثمرين ورجال الصناعة.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه منذ إطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادى سعت الدولة إلى زيادة التنافسية، وعدد المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى أن نتائج هذا الأمر انعكس على مرونة الاقتصاد المصرى بتحقيق العديد من المشروعات الاقتصادية وتنفيذ العديد من المبادرات لتطوير القدرات الاقتصادية.

وطالب بدرة الحكومة إلى عقد اجتماعات مستمرة للوقوف على حركة المتغيرات العالمية سواء أسواق البترول، أسواق الإمداد، وزيادة القدرة التنافسية والاستثمارات العالمية والتى أعطت بدورها رؤية جديدة لمسايرة الأوضاع الاقتصادية العالمية والتمكين الاقتصادى.

وقال إن الدول الأوروبية تأثرت بشكل كبير؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما نتج عنه توقف توريد الغاز وارتفاع مستويات التضخم وأسعار الفائدة، أى أن كل دولة فى نطاقها تأثرت بشكل كبير بالظروف الدولية الراهنة.

مبادرة ابدأ

وتهدف مبادرة ابدأ لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضى بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.

كما تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.