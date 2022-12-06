القوى العاملة تشيد بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى «أسمنت المصريين»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن نتائج زيارة نظمتها مديرية العاملة بمحافظة سوهاج إلى مصنع أسمنت المصريين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة إلى كل المديريات بتكثيف نشاطها خاصة فى تعزيزعلاقات العمل بكل المنشآت الصناعية بين طرفى "العملية الإنتاجية".





وقالت "القوى العاملة" فى بيان لها اليوم إنها تلقت تقريرا من مدير المديرية بسوهاج هشام أبو زيد أكد خلاله على أنه فى إطار توجيهات الوزير شحاتة، بالتواجد وتكثيف الزيارات الميدانية للمنشأت الصناعية ذات الكثافة العمالية لضمان استقرار الأوضاع والاطمئنان على أحوال العمال، زارت المديرية مصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بجهينة، بحضورمدير المصنع المهندس أيمن المحتسب، والمهندس وحيد متولى مدير السلامة والصحة المهنية، ومحمد عبدالساتر مدير الموارد البشرية.

وجاء فى التقرير أن لجنة من مسؤولى السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والعمالة غير المنتظمة تفقدت "المصنع" باعتباره من المنشآت كثيفة العمالة للإطمئنان على أحوال العاملين وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكل المعايير الصحية والبيئية، وعدم إصابة العمال بالأمراض المهنية.

وأوضح التقرير أن اللجنة تأكدت من توافر الضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة الدائمة وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور،وعقود العمل،والإجازات والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأوضح التقرير أن مسؤولى "المديرية" نبهوا على كل الشركات التى تتعاون مع "المصنع "،سواء كانت فى مجال التشغيل والصيانة، أو خدمات الأمن والحراسة، والنقل، بسرعة تسجيل العمالة غير المنتظمة التى تعمل لديها بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، واستخراج الكارنيهات اللازمة لها لتستفيد من كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية ومنح الأعياد الواردة فى المادة 30 من لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوى العاملة، ومتابعة سداد تلك الشركات لالتزاماتها المالية وفق النسب المقررة باللائحة.

وأوضحت أن المصنع يعمل فيه أكثر من 200 عامل منتظم، بينما يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التى تتعامل مع "المصنع" عن طريق تلك الشركات يصل الى 1500 عامل، جرى تسجيل معظمها فى قاعدة بيانات العمالى غير المنتظمة.

واستمعت لجنة القوى العاملة إلى العاملين، الذين أكدوا على حرصهم على مواصلة العمل والإنتاج، ومساندة الدولة المصرية لمواجهة كل التحديات، معتبرين أنفسهم جنودا فى العمل والإنتاج، وأشادوا بحرص الإدارة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرفها للعمال فى مواعيدها، وتوفير بيئة العمل اللائقة، ووسائل النقل المناسبة داخل هذا الصرح الصناعى الكبير الذى يقع بالمنطقة الصناعية بجهينة على مساحة حوالى مليون متر مربع،بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليارات جنيه، ويوفر الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

يشار هنا أن لجنة "القوى العاملة" التى زارت المصنع تكونت من مدير المديرية هشام أبو زيد، ورفعت محرزالموجه الفنى بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وأمل محيى مدير مكتب السلامة بشمال سوهاج، ومحمد عشرى مدير مكتب العمل بجهينة، وحسانين محمد مفتش السلامة والصحة المهنية.