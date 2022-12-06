انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بـ أكتوبر لمدة 10 ساعات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت، فى بيان لها، أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق "الحى الأول حتى الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر - جنوب الأحياء والمنطقة الصناعية - دريم لاند - مول مصر - غرب سوميد - الأماكن المرتفعة بالحى المتميز وبالم هليز"، فى مدينة 6 أكتوبر.

وتابعت: "أما بالنسبة لمناطق مدينة حدائق أكتوبر، فسيتم انقطاع المياه عن أحياء "الفردوس - هرم سيتى - أبناء الجيزة - الأولى بالرعاية - الإنتاج الإعلامى - سكن مصر - كمبوند هرم سيتى - 645 عمارة - ابنى بيتك 7-5"، بينما سيتم انقطاع المياه عن منطقة ابنى بيتك 6، بـ مدينة أكتوبر الجديدة.

وأشارت إلى أن قطع المياه سيكون بداية من الساعة الـ 9 صباح اليوم، وحتى الساعة الـ 7 مساء، لمدة 10 ساعات.

ولفت جهاز تنمية مدينة 6 إلى أن سبب انقطاع المياه يعود لنقل خط المياه الرئيس للمدينة والمتعارض مع مسار أعمال تنفيذ المشروع القومى القطار السريع تنفيذ هيئة الطرق والكبارى، مناشدا المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.