حياة كريمة.. الصحة تطلق قوافل إلى 7 محافظات اليوم

جدة - نرمين السيد - حياة كريمة
تأتى القوافل؛ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
وقالت الوزارة، إن التخصصات الطبية تشمل: "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية".
وكشفت عن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها، والتى تشمل: "الإسماعيلية - البحيرة - الشرقية - الدقهلية ـ المنيا - الوادى الجديد - مطروح".
اليوم العالمي للتطوع
واحتفل برنامج "مساء dmc" باليوم العالمى للتطوع، واستضاف أحمد قدرى، وشروق أبورية، وهما من المتطوعين فى مؤسسة "حياة كريمة" بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.
فى البداية قالت "شروق" خلال مداخلة عبر برنامج "زووم" مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc": "عندى 39 سنة وحاصلة على بكالوريوس علوم وتربية، وتطوعت فى مؤسسة حياة كريمة منذ 3 سنوات"، مضيفة: "نقوم بعمل كبير فى المؤسسة سواء عن طريق بحث الحالات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات الغذائية من خلال الشراكة مع بنك الطعام المصرى، كذلك الحالات التى تحتاج سكن ونعمل عليها من خلال مبادرة سكن كريم".
فيما قال "قدرى" خلال مداخلة عبر برنامج "زووم": "أرسل رسالة شكر وتهنئة لكل المتطوعين حول العالم وتحديدًا متطوعى حياة كريمة"، مضيفًا: "أنا بدرس فى كلية التربية الخاصة بجامعة القاهرة، ومتطوع فى عدد من المبادرات بجانب حياة كريمة، وبشتغل أيضًا فى مجال دراستى مع ذوى الهمم".
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