الأرصاد: أمطار خفيفة اليوم قد تمتد إلى القاهرة الكبرى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم
وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس خريفى مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهر الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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