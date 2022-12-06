المشرف على تنفيذ محور أبو ذكرى يعلق على تكريمه من الرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال محمد، خلال مدلخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن أساتذة الإسكندرية قاموا بجهد كبير فى تنفيذ المحور، مشيرا إلى أنه كان يتابع المشروع مع المشرفين أول بأول لأنه كان المكلف من قبل الجهات المختصة بالإشراف على المشروع بشكل كامل.
وأوضح، أن التخطيط الهندسي تطلب ارتفاع الطريق عن المياه المجاورة على الجانبين بقدر متوسط 6 أمتار لاستيعاب مكونات الطين التحتية.
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