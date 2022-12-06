الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تسود أجواء مائلة للبرودة فى الصباح الباكر لطيفة نهارا على شمال البلاد حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وأضافت: "الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القنا، كما تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ولفتت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من الخميس المقبل سيكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.
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