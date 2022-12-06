نيمار أفضل لاعب فى مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية بـ كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 12:30 صباحاً - اختير نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا أفضل لاعب في مباراة منتخب البرازيل ضد كوريا الجنوبية التي انتهت بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على استاد 974 فى العاصمة القطرية الدوحة، فى ثمن النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم التي تستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

سجل أهداف المباراة كل من فينسيوس جونيور، نيمار دا سيلفا من ضربة جزاء، ريتشارليسون، ولوكاس باكيتا في الدقائق 7، 13، 29، و36 على التوالي لمنتخب البرازيل، بينما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد عن طريق اللاعب سيونج هو بايك في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة تأهل منتخب البرازيل الى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 ليلاقي كرواتيا في مواجهة ستجمع الفريقين في واحدة من أقوى المواجهات التي تشهدها البطولة العالمية.

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه الدولية كأكثر هدافي البرازيل عبر التاريخ، بعدما سجل هدفه رقم 67 حتى الآن.

كما بات نيمار هو ثالث لاعب برازيلي يسجل أهدافًا في ثلاث نسخ مختلفة من المونديال إلى جانب رونالدو وبيليه.

هذه هي المرة الثانية التي تسجل فيها البرازيل 4 أهداف في الفترة الأولى من إحدى مباريات كأس العالم، بعد عام 1954 ضد المكسيك، وفقا لما جاء في شبكة أوبتا للإحصائيات.

وتأهل منتخب البرازيل لدور الستة عشر فى مونديال 2022، بعدما حسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على صربيا وسويسرا في أول جولتين قبل أن يخسر المباراة الأخيرة أمام نظيره الكاميرونى.

ويسعى البرازيل، بقيادة مدربه تيتى، لمواصلة مشواره فى بطولة كأس العالم، بحثا عن العودة لمنصة التتويج في البطولة العالمية الكبرى، حيث توج بأخر ألقابه في نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

وافتقد المنتخب البرازيلي للعديد من اللاعبين في مواجهة الليلة، أبرزهم الثنائى أليكس تيليس وجابريل خيسوس بسبب الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة الكاميرون.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية بشكل دراماتيكى لثمن نهائي كأس العالم 2022، بعدما خطف وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف المسجلة فقط عن منتخب أوروجواى الذى تساوى معه بعدد النقاط وفارق الأهداف.

تشكيل البرازيل ضد كوريا الجنوبية..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ميليتاو – تياجو سيلفا – ماركينيوس، دانيلو.

خط الوسط الدفاعي: كاسيميرو – نيمار – لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا - ريتشارليسون - فينيسيوس

تشكيل كوريا الجنوبية ضد البرازيل..

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: كيم مون هوان، كيم يونج جون، كيم مين جاي، كيم جين سو.

خط الوسط: جونج وو يونج، هوانج إن بيوم، لي جاي سونج.

خط الهجوم: تشان هي هوانج، سونج حاي لي، سون هيونج مين.