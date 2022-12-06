وأوضحت الشركة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن السبب وراء انقطاع المياه هو حدوث كسر مفاجىء، اليوم الاثنين، بخط قطر 1000 مم، بمدينة نصر نتيجه أعمال إحدى الشركات القائمة بأعمال التطوير.
واعتذرت الشركة عن العطل المفاجئ، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها بجميع إمكانياتها من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين، فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن.
كما أعلنت عن تدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن 6 مناطق بمدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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