انقطاع المياه عن 6 مناطق بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه، فى مناطق "جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق مدينة الأمل الهجانة سابقا 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدى".





وأوضحت الشركة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن السبب وراء انقطاع المياه هو حدوث كسر مفاجىء، اليوم الاثنين، بخط قطر 1000 مم، بمدينة نصر نتيجه أعمال إحدى الشركات القائمة بأعمال التطوير.

واعتذرت الشركة عن العطل المفاجئ، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها بجميع إمكانياتها من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين، فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن.

كما أعلنت عن تدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.