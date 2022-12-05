إنجازات فى عروس المتوسط.. مشروعات النقل السككى والجر الكهربائى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن مشروعات النقل السككى والجر الكهربائى:- يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شاهد اليوم، خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، فيلما تسجيليا بعنوان "نقلة حضارية". وتناول الفيلم التسجيلى، التطوير فى قطاع النقل والمواصلات والتى تعمل عليها الدولة بشكل مستمر نظرا لأهميتها فى تسهيل عملية النقل بين المحافظات والمساهمة فى حركة التجارة الداخلية.

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