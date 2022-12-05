الأوقاف: انطلاق قافلة دعوية للواعظات ضمن مبادرة «مفاتح الخير» بسوهاج

جدة - نرمين السيد - انطلقت قافلة دعوية للواعظات ضمن مبادرة "مفاتح الخير" بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، وسط حفاوة بالغة وإقبال منقطع النظير على دروسهن، وذلك في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف، وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية.





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