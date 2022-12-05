وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:29 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. صبحي شعبان علي شرف، نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د. محمد رجاء محمد السطوحي، عميدًا لكلية العلوم جامعة عين شمس.

• د. حسام عويس عبدالفتاح محمد، عميدًا لكلية الآثار جامعة عين شمس.

• د. رضا عبدالحليم عبدالمجيد عبدالباري، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بنها.

• د. خالد السيد فؤاد الحديدي، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة بني سويف.