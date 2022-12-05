البرازيل ضد كوريا الجنوبية.. لوكاس باكيتا يسجل الرابع للسامبا في الدقيقة 36

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:29 مساءً - سجل لوكاس باكيتا هدف منتخب البرازيل ضد كوريا الجنوبية بالدقيقة 36 من عمر المباراة المقامة حالياً على استاد 974 فى العاصمة القطرية الدوحة، فى ثمن النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم التي تستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وتأهل منتخب البرازيل لدور الستة عشر فى مونديال 2022، بعدما حسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على صربيا وسويسرا في أول جولتين قبل أن يخسر المباراة الأخيرة أمام نظيره الكاميرونى.

ويسعى البرازيل، بقيادة مدربه تيتى، لمواصلة مشواره فى بطولة كأس العالم، بحثا عن العودة لمنصة التتويج في البطولة العالمية الكبرى، حيث توج بأخر ألقابه في نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ويأمل منتخب البرازيل فى استعادة توازنه من جديد والعودة للانتصارات بعدما تلقى هزيمة تاريخية أمام الكاميرون، بهدف دون رد، على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة، ليحقق أسود الكاميرون أول انتصار أفريقي على السليساو في تاريخ المونديال.

ويفتقد المنتخب البرازيلي للعديد من اللاعبين في مواجهة الليلة، أبرزهم الثنائى أليكس تيليس وجابريل جيسوس بسبب الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة الكاميرون.

وفى المقابل، تأهل منتخب كوريا الجنوبية بشكل دراماتيكى لثمن نهائي كأس العالم 2022، بعدما خطف وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف المسجلة فقط عن منتخب أوروجواى الذى تساوى معه بعدد النقاط وفارق الأهداف.

وتبحث النمور الكورية عن مواصلة مفاجآتها في مونديال قطر أمام البرازيل، بعدما حققت انتصارا تاريخيا على منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022.

ويتسلح منتخب كوريا الجنوبية بالعديد من النجوم على أمل تحقيق المفاجآت وإقصاء البرازيل من البطولة، وعلى رأسهم سون هيونج مين مهاجم توتنهام الإنجليزى، مين جاي كيم مدافع نابولى الإيطالى، هوانغ هي-تشان لاعب وسط وولفرهامبتون.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية للدور ربع النهائي ليواجه الفريق الفائز من المواجهة الأخرى في دور الستة عشر بين كرواتيا واليابان.

تشكيل البرازيل ضد كوريا الجنوبية..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ميليتاو – تياجو سيلفا – ماركينيوس، دانيلو.

خط الوسط الدفاعي: كاسيميرو – نيمار – لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا - ريتشارليسون - فينيسيوس

تشكيل كوريا الجنوبية ضد البرازيل..

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: كيم مون هوان، كيم يونج جون، كيم مين جاي، كيم جين سو.

خط الوسط: جونج وو يونج، هوانج إن بيوم، لي جاي سونج.

خط الهجوم: تشان هي هوانج، سونج حاي لي، سون هيونج مين.