محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام الكبير بذوى الهمم وتحقيق جميع مطالبهم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الاهتمام الكبير بذوى الهمم وتحقيق جميع مطالبهم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى تقديم كافة الخدمات لهم ومن بينها افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسى وتنمية المهارات بمركز شباب العريش، فضلا عن إعداد جلسات لزيادة الانتباه والتركيز والقدرة على الإبداع وتقوية أنامل الأيدى.





ولفت المحافظ، خلال مشاركته فى الاحتفال الذى أقامته مديرية الشباب والرياضة "مكتب قادرون باختلاف" اليوم الإثنين - بمركز شباب العريش بمناسبة اليوم العالمى للمعاقين، إلى أنه جارى التجهيز لافتتاح مركز آخر إلى جانب افتتاح غرفة الحاسب الآلى وغرفة التكامل الحسى وغرفة الموتيسيرى بمدرسة التربية الفكرية، بجانب توزيع الأجهزة الطبية من سماعات وكراسى متحركة على ذوى الاحتياجات الخاصة. وقال المحافظ إنه بمناسبة اليوم العالمى للمعاقين قامت المحافظة بالاحتفال بهم فى مقر مجمع مدارس التربية الخاصة أول أمس واليوم يتم الاحتفال بهم بمركز شباب العريش، معربا عن شكره لأسر وأهالى المعاقين لدعمهم لأبنائهم ومساندتهم فى الحياة، كما قدم شكره لمديرية الشباب والرياضة ونادى المعاقين للجهود المبذولة فى خدمة المعاقين. على هامش الاحتفال تم تكريم الفائزين من ذوى الهمم فى المسابقات والبطولات على مستوى الجمهورية ومدربيهم

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