ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس (بيان)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة. كما تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتبارا من الخميس المقبل، ستشهد البلاد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية. وتابعت الهيئة: "لذا يجب التنبيه على عدم تخفيف الملابس، ويفضل الالتزام بارتداء الملابس الشتوية، خصوصا خلال فترات الليل والصباح الباكر تجنبا للإصابة بنزلات البرد".

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