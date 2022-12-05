الرى: تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة إلقاء إحدى العائمات مخلفات بنهر النيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى تشكيل لجنة مشتركة من مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، وجهاز شئون البيئة، ووزارة السياحة، وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقيق فى واقعة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى تشير إلى إلقاء إحدى العائمات مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان.





وذكرت الوزارة - فى بيان مساء اليوم الإثنين - أنه تم التحقيق فى الواقعة، وتبين عدم التزام العائمة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والتخلص منها بمجرى نهر النيل بدلًا من إلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 71 من قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبالتالى فإن الباخرة تعد مخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2015، ولأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وأضافت أنه بناءً على ما تقدم، قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان والتابعة للوزارة بتحرير محضر إثبات جرائم القانون رقم 48 لسنة 1982 بتاريخ أمس الموافق 4 ديسمبر، وقيّد الواقعة كجنحة ضد مسئولى الباخرة، كما صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن العائمة بمعرفة وزارة السياحة.

وأشارت وزارة الرى إلى أن الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا أصدرت اليوم قرارًا إداريًا بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير العائمة لمخالفتها لاشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.

وفى هذا السياق، أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لمسئولى وزارتى البيئة والسياحة، وشرطة البيئة، والمسطحات المائية، وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى، على سرعة الاستجابة والإجراءات الحاسمة التى تم اتخاذها تجاه الواقعة.

كما توجه وزير الرى بالشكر والتقدير للمواطنين على تفاعلهم الإيجابى وحرصهم على حماية نهر النيل من التلوث من خلال الإبلاغ عن الواقعة، داعيا المواطنين لسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعدٍ على نهر النيل على الخط الساخن 01555994343، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أية حالة تعد على المجارى المائية، وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات الفورية والحاسمة للتعامل معها.