الإفتاء تكشف تفاصيل البشرى السارة للمقبلين على الزواج

جدة - نرمين السيد - يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج على أسس الحياة الزوجية الناجحة ومهارتها، بدار الإفتاء. وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن التسجيل والاشتراك مستمر حتى اكتمال الأعداد. ويمكن التسجيل من خلال الروابط التالية وأشارت الدار، أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بالتواصل على واتسآب 01282282892، يوميا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.

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