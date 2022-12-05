عوض تاج الدين يحذر: فيروس كورونا موجود ومستمر.. وهذه أهم طرق الوقاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فصل الشتاء تنشط فيه الفيروسات التنفسية، خصوصًا الإنفلونزا وكورونا، مشيرًا إلى أن توفير جميع العلاجات والفحوص والتحاليل عبر مستشفيات الصدر، وكذلك توافر لقاحات الإنفلونزا وكورونا بمراكزها المختلفة لمن يرغب.

وأضاف "عوض تاج الدين " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الإثنين، أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر منخفضة كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه حذر من أن الفيروس موجود ومستمر طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء المرض.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفيروسات التنفسية كثيرة جدًا ومظاهرها الإكلينيكية متشابهة مثل العطس والرشح والزكام، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان يكون هناك صعوبة في التفرقة بين الإصابة بكورونا والفيروسات الأخرى المعدية.

ونصح "عوض تاج الدين" عند اختلاط الأمر بإجراء الشخص المصاب فحص "بي سي آر" لمعرفة نوع الإصابة لديه، مشددًا على أننا لا نزال بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على أهمية اللقاحات في فصل الشتاء لأنها توفر الحماية وتقي شدة المضاعفات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لكورونا متوافرة في المستشفيات، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان، ويجب عليهم اتباع جميع الإجراءات الخاصة بالتدفئة الجيدة لتجنب الإصابة بالأمراض، مطالبًا أولياء الأمور بضرورة حصول الأطفال من عمر 12 إلى 18 سنة على لقاح كورونا، بواقع جرعتين منتظمتين لحمايتهم من عدوى الجائحة أو الدخول في مضاعفات خطرة جراء الإصابة.