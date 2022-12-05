وزير النقل: تطوير طريق القاهرة الزراعي بطول 220 كيلو لربط الإسكندرية بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة وضعت استراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة في محافظة الإسكندرية وربطها بكافة محافظات الجمهورية كونها العاصمة الثانية للبلاد حيث يصل عدد سكنها 5.4 مليون نسمة، ويوجد بها ميناء تجاري بالدولة وأكثر من 50% من حركة التجارة الخارجية مما أدى إلى وجود أكثر من التحديات المرورية شديدة التعقيد نتيجة عدد المداخل المرورية بالمدينة والتداخل الشديد من حركة نقل الركاب والبضائع شرقًا وغربًا.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددا من المشروعات القومية الكبرى في محافظة الإسكندرية، أنه تم التخطيط لتطوير جميع الطرق الطولية والعرضية التي تربط محافظة الاسكندرية بالدلتا والقاهرة بعدد 9 محاور رئيسية (طريق الإسكندرية الزراعي - طريق الإسكندرية الصحراوي - محور النوبارية وامتداد لمحور عمر سليمان - محور المحمودية - الطريق الدولي الساحلي - محور ابو ذكري -محور الكافوري / برج العرب).



وأشار إلى أنه جار تطوير طريق القاهرة الزراعي بطول 220 كيلو متر، لافتا إلى أن الطريق يربط الاسكندرية بالقاهرة ومحافظات الدلتا وكان يطلق عليه الطريق السريع، لافتا إلى أنه جار أيضا تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلو متر، عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أن الطريق تم تطويره في عام 2015، ليصبح 6 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للشاحنات.

وأكد أنه جار إنشاء محور النوبارية بطول 207 كيلو متر، والذي تم تنفيذه نتيجة للنمو العمراني والاقتصادي الكبير في اتجاه الإسكندرية والساحل الشمالي والدلتا الجديدة وعدم قدرة الطريق الزراعي والصحراوي لاستيعاب الأحجام المرورية ومواجهة الطلب العالي في نقل الأفراد والبضائع فتم البدء في تنفيذ محور جديد بطول 207 كم وعدد 4 حارات في كل اتجاه ويشمل تنفيذ عدد 130 عملا صناعيا وذلك باستخدام جسر الرياح البحيري ثم ترعة النوبارية لإنشاء الطريق دون الدخول للأراضي الزراعية أو إزالة كتل سكنية، لافتًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال الصناعية كمرحلة أولى.