استمرار فعاليات «أنت الحياة» لليوم الخامس فى المنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - استمرت فعاليات مبادرة "أنت الحياة بالأخضر"، التى تنفذها حياة كريمة، لليوم الخامس بقرية المعصرة بمركز ملوى فى محافظة المنيا، بتقديم خدماتها المختلفة وعلى رأسها الخدمات الطبية والتوعية الصحية.





وتم اليوم إطلاق 3 قوافل طبية، القافلة الأولى لشركة ايفا، وتم صرف أدوية مجانا بعد توقيع الكشف الطبى على المرضى، وقافلة الجامعة البريطانية، وتم التعامل مع ما يزيد على 500 حالة ما بين كشوفات طبية وندوات توعية.

كما شملت القوافل الطبية، قافلة جامعة المنيا فى تخصصات "الرمد والأطفال والأنف والأذن والباطنة والنساء والتوليد والمسالك البولية والعظام والنفسية والعصبية والجلدية"، بالإضافة إلى صيدلية مجهزة بأدوية متعددة لصرفها بالمجان، وتم توقيع الكشف على أكثر من 800 حالة من التخصصات المختلفة.

على جانب آخر، كانت القوافل التوعوية والثقافية تعمل اليوم بكامل طاقتها، وكذلك ورش العمل الحرفية، وبرنامج خطوة نحو الأفضل، لتستكمل المبادرة استهداف الوعى ليومها الخامس لكافة الفئات والأعمار، وتستمر المبادرة غدًا لليوم السادس والأخير فى تقديم خدماتها المختلفة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس مدينة ملوى اللواء أحمد السايس، والدكتور علاء فتحى مدير خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا، والدكتورة مريم ملاك، المنسق الطبى لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومينا أبو اليمين، منسق مركز ملوى، والأستاذة إيمان على منسق سمالوط.

يذكر أن مبادرة "أنت الحياة" هى أول مبادرة توعوية موسعة تستهدف قطاع كبير من الفئات والأعداد والأعمار، وستجوب المبادرة محافظات الجمهورية.