جامعة القاهرة تنظم حملة للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهنى لمنسوبيها (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة بعيادة كلية الحقوق للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهنى والوزن المثالى، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، للوقاية من تليف الكبد والأورام السرطانية.





كما نظمت الجامعة قافلة طبية علاجية للمسنين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، فى عدة تخصصات طبية شملت أمراض الباطنة، والرمد، والعظام، والأمراض النفسية، وذلك بمركز رعاية المسنين بالجامعة فى إطار مبادرة حياة كريمة ودور الجامعة الخدمى والتنموى، والحرص على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وتم خلالها توقيع الكشف الطبى لنحو 55 حالة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الحملة التى أطلقتها الجامعة للكشف المبكر عن الكبد الدهنى ضمت نخبة متميزة من أساتذة كلية طب قصر العينى، وتم خلالها إجراء الكشف على أكثر من 68 حالة وتم إجراء التحاليل الطبية والسونار لعدد 45 حالة، مشيرًا إلى استخدام جهاز ثلاثى الأبعاد للكبد لـ 50 حالة ثبت إصابتها بالكبد الدهنى، كما تم قياس الطول والوزن وعرض الحالات المُصابة على دكتور تغذية لتوعيتهم بالعادات الغذائية السليمة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بصحة جميع منسوبيها باستمرار وبمختلف السُبل، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة بهم وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم وتحسينها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن دور الجامعة يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلى والبيئة المحيطة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الحملات التى تنظمها جامعة القاهرة لمنسوبيها تهتم بتوفير الخدمات الطبية المتميزة لهم، وتساهم بشكل فعال فى النهوض بحالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن الحملة قدمت الخدمات العلاجية بنجاح ووفرت المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان.